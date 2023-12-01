الروابط المصرية بالكويت: أبناء الجالية على قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسي

قال أحمد روبي عبد العظيم منسق اتحاد الروابط المصرية بالكويت، إن المصريين في الخارج على قلب رجل واحد، وكلهم خلف القيادة السياسية، مؤكدا أن الرئيس السيسي، قام بالعديد من الإنجازات لأبناء الجالية المصرية في الخارج، وحل مشكلات عديدة لهم.

أضاف «روبي» خلال مداخلته بقناة «إكسترا نيوز»، أنه جرى تجديد مبنى السفارة المصرية في الكويت، وأصبح هناك صالة بمساحة تصل إلى 4 آلاف متر، يقف فيها الناخبون بشكل منظم، فهناك صف مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، وآخر للعائلات، وثالث للشباب، جاءوا جميعهم لحضور العرس الانتخابي: «الجالية المصرية في الكويت، واقفين ورافعين علم مصر، الناس كلها بتقول إحنا جايين نحضر العرس الانتخابي».

منسق اتحاد الروابط المصرية بالكويت يشكر القنوات الإخبارية المصرية

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