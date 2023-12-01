الجالية المصرية بكندا تعلن استعدادها للانتخابات الرئاسية: 450 ألف ناخب جاهزون

تستعد السفارة المصرية في أوتاوا والقنصلية المصرية في مونتريال لبدء عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، اليوم الجمعة الأول من ديسمبر، والتي تستمر حتى الأحد 3 ديسمبر، ويستعد 450 ألف مصري بكندا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

السفارة والقنصيلة قدمت كل التسهيلات للمصريين في كندا للتصويت

عادل بولس، أحد ممثلي الجالية المصرية في كندا، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن السفارة والقنصيلة قدمت كل التسهيلات للمصريين في كندا للتصويت في الانتخابات، وهناك فريق عمل متكامل في مونتريال وتورنتو، وتم عقد العديد من اللقاءات مع اتحاد المصريين بالخارج ووزيرة الهجرة والسفير المصري في كندا والهيئة الوطنية للانتخابات.

حث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأكد «عادل»، وهو ممثل حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في مونتريال، أنه روَّج للمرشح، وحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات.

وأوضح عادل بولس، أنه سيقدم كل المساعدات للمصريين في كندا لسهولة وسرعة الوصول إلى السفارة المصرية، والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.