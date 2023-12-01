عضو بـ«الشيوخ»: الرئيس السيسي حقق إنجازات بكل المجالات في سيناء

قال النائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي حول سيناء من منطقة مُهملة في الماضي إلى تنمية شاملة، منها الطرق وميناء ومطار العريش، وهذه التنمية لا يُنكرها إلا جاحد فالرئيس السيسي له جميل في عنق كل المصريين.

جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري نظمه حزب حماة الوطن ببورسعيد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة بالمركز الثقافي.

طارق نصير: لولا وجود أمن قومي مصري لما كان فيه إنجازات

وأوضح طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه لولا وجود أمن قومي مصري لما كان فيه إنجازات، لافتا إلى أن الرئيس السيسي تحمل أعباء الأمن القومي المصري والحفاظ عليه قبل أن يكون رئيساً بالداخل والخارج، لافتا إلى أن الرئيس السيسى حقق إنجازات واضحة الأولى القضاء على العشوائيات الذي تخوف أن يخوضه رؤساء سابقون، والثاني هي حياة كريمة.

طفرة في التعليم العالي

بينما أكد دكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، أن ملف التعليم العالي في مصر يشهد طفرة كبيرة، حيث وصل عدد الجامعات إلى 92 جامعة مصرية و12 جامعة أهلية، لافتا إلى أن جامعة بورسعيد الأهلية يدرس بها 1250 طالبا وهي على مساحة 44 فدانا وبها 5 كليات ومخطط لها 8 كليات نفتخر بها، وجرى تنفيذ 7 مبان في جامعة بورسعيد بتكلفة 3 مليارات جنيه.