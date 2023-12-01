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عاجل.. انتهاء اليوم الأول من التصويت في أول لجنة انتخابية بنيوزيلندا

كتب:

أحمد عادل موسى
11:24 ص | الجمعة 01 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية - أرشيفية

الانتخابات الرئاسية - أرشيفية

أغلقت سفارة مصر في ويلنجتون، عاصمة نيوزيلندا، أبوابها أمام أبناء الجالية المصرية بعد انتهاء اليوم الأول من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، ويجري التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت نيوزيلندا، وتغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساءً بسبب فارق التوقيت. 

فتحت السفارات والقنصليات المصرية في البلدان الأوروبية أبوابها، في التاسعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي لكل دولة، أمام المواطنين من أبناء الجاليات المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تستمر لمدة 3 أيام.

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