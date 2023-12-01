أستاذ علوم سياسية: المشاركة في الانتخابات استكمال لمشوار التنمية

قالت الدكتورة وئام عثمان، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إنّ اليوم هو بداية إعلان استكمال مشوار العملية التنموية، مشيرةً إلى أن هذا اليوم عُرس لمصر كلها.

وأضافت عثمان، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «العملية الانتخابية ستكون رسالة قوية للخارج عن مدى التفاف الشعب المصري خارجيًا وداخليًا حول النظام السياسي المصري، وهدف موحد وهو الاستقرار والأمن والتنمية دعما للدولة المصرية في ظل التحديات التي تشهدها».

أهمية المشاركة السياسية

وتابعت رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، بأن اليوم يشهد إعلان المصريين بالخارج بداية استكمال المنظومة التنموية، مشيرةً إلى أنّ المشاركة السياسية عبارة عن إعلان للشفافية والشرعية السياسية المصرية ودعم القيادة السياسية أيًا كانت.

الإرادة الشعبية جزء رئيس من قوى الدولة الشاملة

وأوضحت، أن الإرادة الشعبية جزء رئيسا من قوى الدولة الشاملة، حيث يحقق المصريين بالخارج هذه الكلمة، حيث يتم التعويل على أبناء مصر في الخارج في التصويت، لافتةً إلى أنهم أبناء وخبراء مصر، بل ودبلوماسيتها الشعبية وسفرائها في الخارج وبالتالي فإن مشاركتهم في الانتخابات رسالة قوية للعالم عن مدى ترابط الشعب المصري داخليا وخارجيا.