كاتب صحفي عن الانتخابات: الشعب المصري بطل الحكاية وينتصر لوطنه على مدار التاريخ

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إنّ الشعب المصري هو بطل الحكاية مهما اختلف الزمان أو المكان، إذ ينتصر لوطنه على مدار التاريخ ويدرك التحديات والمخاطر المحيطة بهذا الوطن، لافتًا إلى أن الانتخابات الرئاسية من الآليات التي يعبر بها الشعب عن رغبته في تحديد مستقبله وشكل النظام الذي يرغب بالعيش فيه.

الشعب المصري يدافع عن بلده

وأضاف «قمحة»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «الشعب المصري لم يختبر في أي لحظة إلا وكان لديه قدر من الوعي كي يتصدى لكل ما يحاك لهذا الوطن مخططات».

أول أيام الاستحقاق الدستوري

وتابع الكاتب الصحفي، أنّ اليوم الجمعة هو بداية أول أيام الاستحقاق الثامن بعد ثورة 30 يونيو، حيث يتمسك الشعب المصري بثوابت هذا الوطن والمبادئ التي أسس عليها مواقفه تجاه ما مرّ بالوطن من عواصف في عامي 2011 و2012 و2013، مشددًا على أنه في الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات الماضية أثبت هذا الشعب أنه يستحضر الوطن ويضعه نصب عينه.