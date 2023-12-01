جودي فوستر تهاجم أفلام الأبطال الخارقين: مرحلة استمرت طويلا

انضمت الممثلة الأمريكية جودي فوستر إلى قائمة النجوم وصناع الأفلام الذين هاجموا أفلام الأبطال الخارقين، قائلة إن «موجة أفلام أبطال الخارقين» استمرت أكثر مما ينبغي لها، على حد تعبيرها، معبرة عن تمنيتها بأن يتوقف الناس عن مشاهدتها قريباً، بالرغم أنها أعجبت بمشاهدة بعض هذه الأفلام لكنها لم تؤثر فيها.

وكشفت جودي فوستر، خلال مقابلة مع مجلة «Elle»، أن أفلام «مارفل» و«DC» هي مجرد مرحلة، موضحة: «إنها مرحلة استمرت لفترة طويلة جدًا بالنسبة لي، لكنها مرحلة، وقد رأيت العديد من المراحل المختلفة، ولكل أمل أن يسأم منها الناس قريبا»، وتابعت: «هناك أفلام جيدة مثل (Iron Man)، و(Black Panther)، و(The Matrix)، شاهدت تلك الأفلام هي مجرد ترفيه».

وتابعت الممثلة الحاصلة على جائزة أوسكار، حديثها عن أفلام الأبطال الخارقين: «لم يكن الترفيه هو السبب الذي أصبحت ممثلة من أجله، وتلك الأفلام لم تغير حياتي على الإطلاق».

صناع السينما في هوليوود يهاجمون أفلام الأبطال الخارقين

ولم تكن «فوستر» أول شخص في هوليوود يهاجم أفلام الأبطال الخارقين، لقد أدلى كل من فرانسيس فورد كوبولا ومارتن سكورسيزي وجون وو بتعليقات على مر السنين حول كيف أن تلك الأفلام لا تعتبر سينما حقيقية، تلقى سكورسيزي الكثير من ردود الفعل بسبب تعليقاته التي قارنت أفلام الأبطال الخارقين بالملاهي الترفيهية، قائلا: «إنها ليست سينما البشر الذين يحاولون نقل التجارب العاطفية والنفسية إلى إنسان آخر».