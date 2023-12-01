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الرئيس السيسي: طموحون في إجراءاتنا للحد من تداعيات تغير المناخ

كتب:

شريف سليمان
01:07 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تدرك في ضوء رئاستها للمؤتمر الماضي بشرم الشيخ وتأثرها المباشر بالتغيرات المناخية، ضرورة تعزيز العمل الجماعي والعاجل للتعامل مع تحدي تغير المناخ بما يعزز قدرتنا على ضمان التنمية المتوافقة مع البيئة، التي تحفظ كوكب الأرض للأجيال المستقبلية وتتعامل مع ما تشهده الأجيال الحالية من آثار مناخية شديدة وكوارث تتجاوز قدرة الدول خاصة النامية منها.

وأضاف «السيسي»، في كلمته بقمة المناخ COP28، أن الآثار البيئية تتجاوز قدرات الدول النامية على التكيف معها أو احتواء آثارها على مختلف قطاعات التنمية، مشيرًا إلى أن مسؤوليات القادة المجتمعين اليوم هي تأكيد الرسالة الواضحة بأنهم ملتزمون وطموحون في إجراءاتهم وتنفيذها بما يتفق مع ما تم التوافق عليه في باريس، سواء ما يتعلق بالتجاوب مع التوصيات العلمية أو الالتزام بالمسؤوليات والتعهدات وفقا لقدرات كل دولة وحجم مسؤولياتها التاريخية والحالية عن التحديات المناخية الجارية.

 

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