أسقف سيدني بأستراليا: توافد أعدد كبيرة من المصريين للإدلاء بأصواتهم

بدأت الجالية المصرية في أستراليا، صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، إذ توافد المصريون على مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم، والمشاركة في الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 2024

وفي الوقت الحالي، تواصل الكنائس المصرية الموجودة في أستراليا دعم وتشجيع الأقباط على الانتخابات الرئاسية والمشاركة فيها، وقال الأنبا دانييل، أسقف إيبارشية سيدني في أستراليا، إنّ هناك عدد كبير يشاركون في الانتخابات الرئاسية في سيدني بأستراليا بالرغم من أن اليوم هو يوم عمل في الخارج.

وأضاف الأنبا دانييل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، توافد عدد كبير من الجاليات حالمين على أعلام مصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الإنجازات العظيمة

ونوه بأنّ مصر الدولة العظيمة، تشهد حاليًا إجراء الانتخابات الرئاسية، وهي تجربة تاريخية تعكس الإنجازات العظيمة والقدرات التي تم تحقيقها في جميع المجالات داخل البلاد وخارجها، بفضل جهود المسؤولين المخلصين، ونحن على وجه السرعة والأمانة ملتزمون بأداء واجبنا نحو وطننا الأم، مصر، والمشاركة الفعّالة في هذه الانتخابات.