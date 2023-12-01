المصريون بالجزائر يصطحبون أبنائهم خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية

حرصت الجالية المصرية بالجزائر على المشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية، واصطحبوا أطفالهم وتوافد المصريون المغتربون بالجزائر منذ الساعات الأولى من اليوم الجمعه لمقار اللجان الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، صباح اليوم الجمعة، بسفارة مصر في الجزائر، والتي بدأ فيها التصويت، وفقًا للمواعيد المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات في التاسعة صباحا.

واستقبلت السفارة المصرية بالجزائر بقيادة السفير مختار وريده أفراد الجالية وقامت بتوفير كافة التجهيزات اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية.وتتواصل عمليات الاقتراع على مدار 3 أيام اعتبارا من اليوم وحتى بعد غد السبت من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة.