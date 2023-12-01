«المهندسين» تجري قرعة حج الهيئات للأعضاء الاثنين.. اعرف الشروط

أعلنت نقابة المهندسين، عقد قرعة حج الهيئات للمهندسين المتقدمين يوم الاثنين المقبل في الخامسة مساء بمقر النقابة العامة للمهندسين، وذلك بدلا من الموعد السابق الذي حددته النقابة الأحد 3 ديسمبر.

قرعة حج الهيئات للمهندسين

وأصدرت نقابة المهندسين تنويهًا لأعضائها الذين تقدموا لقرعة حج الهيئات عبر صفحة النقابة الرسمية بموقع «فيس بوك»، بالموعد الجديد. وكانت النقابة قد أعلنت في وقت سابق تفاصيل رحلات حج الهيئات 2024 وفتح باب التقدم في القرعة العلنية للتأشيرات المخصصة للنقابة، وحددت غدا السبت 2 ديسمبر آخر موعد للتقديم.

شروط حج الهيئات لأعضاء نقابة المهندسين

وأعلنت نقابة المهندسين شروط التقديم في حج الهيئات لأعضائها للحصول على التأشيرات المخصصة للنقابة وتضمنت الآتي:

- التقديم للمهندس فقط عضو النقابة.

- لا يقل سن المتقدم عن 50 سنة في تاريخ 2024/3/1.

- ألا يكون المتقدم قد يسبق له الحج.

- ألا يسبق للمتقدم في أي جهة منظمة للحج هذا العام (الداخلية - الجمعيات - السياحة).

- أن تسمح ظروفه الصحية بأداء الحج بدون مرافق.

وأوضحت نقابة المهندسين في بيان سابق لها أنه سيتم الإعلان عن البرامج والأسعار والشروط النهائية بعد الانتهاء من التعاقد مع شركات السياحة، ويتم تقديم الطلبات على النموذج المعد لذلك بإدارة الرحلات أو عن طريق البريد الإلكتروني «omra-hajj@eea.org.eg» أو رقم أو رقم الواتس آب (01029744476)، مع إرفاق صورة كارنيه العضوية 2023، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية.