«المهندسين» تعلن تفاصيل تخصيص 212 شقة للأعضاء: تسهيلات بالسداد والقرعة السبت

تجري النقابة العامة للمهندسين السبت المقبل الموافق 2 ديسمبر 2023، بمقرها 30 شارع رمسيس، قرعة علنية لبيع 212 وحدة سكنية بإسكان النقابة بكمبوند بارادايس بالقاهرة الجديدة، نصف تشطيب، بتسهيلات في السداد حتى 6 سنوات دون فائدة، والتسليم فوري.

إجراء القرعة بمسرح النقابة

ومن المقرر إجراء القرعة الساعة الواحدة ظهرا بمسرح النقابة العامة بالدور الأرضي، 30 شارع رمسيس، وأتاحت النقابة شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ 200 ألف جنيه جدية دخول القرعة اعتبارا من يوم السبت الموافق 18 نوفمبر 2023.

تفاصيل القرعة

وأكّدت نقابة المهندسين في بيان لها أنَّ حضور فعاليات القرعة يبدأ من الساعة العاشرة صباحًا للتسجيل، على أن تبدأ إجراءات القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، مؤكدة على حضور المهندس بنفسه أو من ينوب عنه بتوكيل.

وأوضحت أنَّ مساحات الوحدات تتراوح من 130 مترًا إلى 185 مترًا بواقع 13 وحدة مساحة 130 مترا مربعا، ووحدتين مساحة 135 مترًا مربعًا و181 وحدة مساحة 155 مترًا مربعًا و16 وحدة مساحة 185 متر مربع.

والمشروع عبارة عن تجمع سكني (كمبوند) مقام على مساحة 44.50 فدان ويقع على بعد 5 دقائق من الجامعة الأمريكية، محاط بسور خارجي به 3 بوابات لسهولة حركة الدخول والخروج، ويتكون المشروع من 73 عمارة سكنية (30 عمارة مرحلة أولى – 43 مرحلة ثانية) وكل عمارة تتكون من بدروم ودور أرضي و3 أدوار، ويحتوي المشروع على منطقة خدمات (نادي اجتماعي – مبنى إداري – مسجد).