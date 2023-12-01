18 ديسمبر.. «السياحة» تنظم دورة للعاملين حول آلية كتابة بحث في الآثار

أعلن المكتب العلمي لوزير السياحة والآثار بالتعاون مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية ومتحف الفن الإسلامي بالقاهرة، تنظيم ورشة تدريب بعنوان «كيف تكتب وتنشر بحثا في الآثار الإسلامية والقبطية»، وذلك في الفترة من 18 و19 ديسمبر الجاري.

آخر موعد للمشاركة في الدورة 10 ديسمبر

وأضافت وزارة السياحة والآثار، خلال الإعلان الداخلي الذي تم تعميمه على كافة إدارات الوزارة، أن المشاركة في ورشة تدريب «كيف تكتب وتنشر بحثا في الآثار الإسلامية والقبطية» مقصور على العاملين بالوزارة، موضحة أن آخر موعد لتقدم العاملين للمشاركة في ورشة التدريب ستكون يوم 10 ديسمبر 2023.

مسجد سارية الجبل

وفى سياق متصل، أعلن المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، عن موافقته على إقامة عقود القران في مسجد سليمان باشا الخادم (سارية الجبل) داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، ومسجد الأمير محمد علي الأثري داخل قصر الأمير محمد علي بالمنيل، وذلك في ضوء عدد من الضوابط منها، إن الجهة المنظمة تلتزم بمراسم وشعائر وطقوس عقد القران فقط لا غير، وأن لا تتضمن الفاعلية أي مظاهر احتفالية أغاني أو مؤثرات صوتية وخلافه.