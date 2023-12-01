اصطفاف 281 معدة وسيارة استعدادا لمواجهة الأزمات والطوارئ بالأقصر

وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، السكرتير العام للمحافظة هدى المغربي، ومحسن الشامي مدير إدارة الأزمات والشبكة الوطنية للطوارئ، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن ومدير الحملة الميكانيكية، وشركة المياه والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، ومديرية الري، والإسعاف، والحماية المدنية، لتنفيذ اصطفاف المعدات والسيارات من أجل مراجعة أعمال صيانة المعدات الهندسية، استعدادا للتعامل السريع مع سيناريوهات مواجهة تداعيات الأزمات والكوارث الطبيعية، خاصة الأمطار والسيول، وذلك بإشراف لجنة وزارة التنمية المحلية المختصة بمتابعة أعمال صيانة المعدات.

المراجعة الدورية لكافة الإمكانيات

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمراجعة الدورية لكافة الإمكانيات والمعدات لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة والسيطرة على تداعياتها حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

سيناريوهات الأزمة المقترحة

كما تم التوجيه بالمرور على جميع معدات الأجهزة التنفيذية المعنية بمواجهة سيناريوهات الأزمة المقترحة، وذلك من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برئاسة هاني محمد عبدالوهاب، وعضوية السيد سباعي، والمهندس ريمون راجح.

اصطفاف 281 سيارة

وأضحت السكرتير العام لمحافظة الأقصر، أن إجمالي المعدات والسيارات والتجهيزات التي شاركت في الاصطفاف وصلت إلى 281 سيارة، مؤكدة أن هناك متابعة دورية من محافظ الأقصر لأعمال الصيانة والفحص الفني المستمر، فضلاً عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها، لكي تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية لتحقيق الجاهزية الفنية والاستعداد التام للمواجهة والسيطرة على أي أحداث طارئة أو استغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أي أزمات أخرى محتملة.