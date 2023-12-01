فتح باب التقدم والتحويل للالتحاق بمدارس النيل المصرية بأسوان

أعلنت إدارة مدارس النيل المصرية الدولية، فتح باب التقدم والتحويل للالتحاق بمدارسها في العام الدراسي 2024-2025 بفرع أسوان الجديدة.

وأكدت إدارة مدارس النيل أن عملية التقديم ستتم إلكترونيًا ابتداءً من السبت 2 ديسمبر في تمام الساعة 12:00 ظهرًا، وتستمر حتى نهاية السبت 31 ديسمبر، عبر الرابط الإلكتروني التالي.

مراحل مدارس النيل المختلفة

تشمل المراحل التعليمية المتاحة للالتحاق في مدرسة النيل المصرية «Pre-KG - KG1 - KG2 - GR1 GR2 GR3 - GR4 -GR5 - GR6 - GR7 - GR8 - GR9».

ووجهت المدرسة الأهالي بتسجيل جميع البيانات بدقة، وطباعة استمارة التقدم والاحتفاظ بها، وتسليمها لإدارة المدرسة عند الحضور لأداء اختبارات القبول.

جائزة الدولة للمبدع الصغير

من جهة أخرى، دعت منطقة أسوان الأزهرية طلابها للمشاركة في جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة للعام الحالي 2023/2024 حيث تنظم هذه الجائزة برعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، برعاية المجلس الأعلى للثقافة.

وتنقسم الجائزة للعام الحالي إلى فئتين عمرية الفئة الأولى تشمل الأعمار من 5 إلى 12 سنة، والفئة الثانية تشمل الأعمار من فوق 12 وحتى 18 سنة وسيتم منح جائزتين لكل فئة عمرية، وبذلك يصبح هناك 4 جوائز في كل فرعو قيمة كل جائزة هي 40 ألف جنيه.