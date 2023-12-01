حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالدقهلية

قاد اللواء صبري محمد عبده، رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل بالدقهلية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة في نطاق المدينة والقرى والعزب والوحدات المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأكد رئيس مجلس مدينة ميت سلسيل، في بيان، وجود متابعة مستمرة في حملات التعديات على الأراضي الزراعية ورصد ومنع أي مخالفات.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 4 حالات تعد وإعادتها كما كانت عليه، مشددًا على أهمية التصدي لأي محاولات تعد أو البناء المخالف وبشكل عشوائي تجري على قدم وساق، إذ تصادر مواد البناء كلها، ومحاسبة المخالفين وتقديمهم للنيابة العامة.

إعادة زراعة الأراضي الزراعية

وأضاف رئيس مجلس المدينة أنه يعاد زراعة الأراضي التي جرى البناء عليها بشكل مخالف، للحفاظ على الرقعة الخضراء وزيادة المسطحات الخضراء بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية.