قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقالاتها في الضفة الغربية

استمر جنود الاحتلال والمستوطنون الإسرائيليون، في انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين من حملة اعتقالات تشهدها محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، والاعتداءات من جانب المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين.

اعتقل جنود الاحتلال، اليوم، 5 فلسطينيين عقب مداهمة منزلي ذويهما، وتفتيشهما، في بلدتي عرابة، وميثلون بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت الجنود، 3 فلسطينيين من مدينة الخليل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

من جانبها، حالت إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، من وصول الفلسطينيين، إلى «المسجد الأقصى المبارك»، لأداء صلاة الجمعة للجمعة الثامنة على التوالي، فيما تمكن 3500 مواطن مقدسي فقط الصلاة داخل المسجد.

واعتدى جنود الاحتلال، بالضرب على المصلين الذين حاولوا الدخول إلى «الأقصى»، والتصدي لإجراءاتها، قرب باب الأسباط أحد أبواب المسجد المبارك، كما أطلقت القوات الإسرائيلية،قنابل الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، تجاه الفلسطينيين في حي «وادي الجوز»، لمنعهم من الوصول للمسجد.

اعتداءات المستوطنون على الفلسطينيين مستمرة

وفي إطار اعتداءات المستوطنون المستمرة، بحق الفلسطينيين، وممتلكاتهم في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، اعتدى مستوطنون، على الفلسطينيين وممتلكاتهم في منطقة واد الجوايا، بمسافر يطا جنوب الخليل، فيما أطلق المستوطنون، مسيرة في المنطقة لتتبع الفلسطينيين، كما اقتحم آخرون، منزلا لفلسطيني في الطوبا.

وفي سياق متصل، سرق مستوطنون، ثمار الزيتون من أراضي خربة يانون التابعة لبلدة عقربا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

الأردن تطالب المجتمع الدولي بردع إسرائيل

سياسيا، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي، لن تجلب الأمن ولن تحقق السلام لأحد في المنطقة، ويجب وقفها فورا، موضحا أن استئناف العدوان على الفلسطينيين في قطاع غزة، وتصاعد جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين بالضفة الغربية المحتلة، استمرار لجريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية، ومحاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

أبو ردينة:«أبو مازن» أكد أنه لا حل إلا بالاعتراف بدولة فلسطين

وأشار أبو ردينة، إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفض منذ اليوم الأول للعدوان الإسرئالي على قطاع غزة، التهجير بكل أشكاله، كما أكد «أبو مازن»، أنه لا حل إلا بالاعتراف بدولة فلسطين بعاصمتها القدس وإنهاء الاحتلال عن أرضها.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية،أن الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية لعدم إلزامها إسرائيل بوقف هذا العدوان، فيما أدانت المملكة الأردنية على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير سفيان القضاة، استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة،وشدد الناطق باسم الوزارة،على أن استئناف القصف الإسرائيلي على غزة يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وطالب القضاة، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وردع إسرائيل عن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على غزة.