مستثمرو مرسى علم: زيادة أعداد السائحين نتيجة جهود الدولة خلال 9 سنوات

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن القطاع السياحي يجني حاليا ثمار اهتمام الدولة بصناعة السياحة خلال الـ9 سنوات الماضية، موضحا أن الزيادة في أعداد السياح حاليا نتاج للتطوير والتنمية التي تمت بكل المدن والمنشآت السياحية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إعداد خطط تسويقية وترويجية غير تقليدية

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أنه يجب استثمار الإقبال على زيارة مصر حاليا من قبل السياح في إعداد خطط تسويقية وترويجية غير تقليدية، لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وضع خطة عاجلة لتنشيط حركة الطيران

ودعا العاملين بالقطاع السياحي الحكومي والخاص إلى تكثيف العمل حاليا لجذب أعداد من سياح بعض الدول، مثل إيطاليا على سبيل المثال، ووضع خطة عاجلة لتنشيط حركة الطيران منها وإليها، فضلا عن إعداد برامج سياحية متميزة تجمع بين السياحة الشاطئية والترفيهية وكذلك السياحة الثقافية والأثرية.

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة إلى ضرورة إعداد حملات تسويقية ودعائية، من خلال الاستعانة بنجوم مصريين لهم شهرة كبيرة في الترويج للمقاصد السياحية المصرية بهذه الدول، مثل النجم العالمي محمد صلاح الذي يحتل مكانة كبيرة في قلوب محبي كرة القدم في العالم، مشيدا بتوجهات وزارة السياحة والآثار بدعوة اليوتيوبرز والبلوجرز من دول العالم لزيارة مصر والترويج لها.