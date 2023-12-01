إصلاح كسر ماسورة مياه في شارع بورسعيد بحدائق القبة

تلقت غرفة عمليات حي حدائق القبة، بلاغًا، بكسر ماسورة بشارع بورسعيد مع شارع داير الناحية، وعلى الفور وجّه محمد عبد الوهاب رئيس الحي، بسرعة التحرك إلى العنوان المذكور واتخاذ اللازم بمعرفة شركة مياه الشرب بالقاهرة، وجرى إصلاحها، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين.

المرور على المحلات

من ناحية أخرى، يعمل حي حدائق القبة بمعرفة إدارة شئون البيئة، على تنفيذ وتفعيل قانون 70 لسنة 2009 لتنظيم تداول الطيور والدواجن الحية، بمتابعة العمل لمكافحة مرض إنفلونزا الطيور، إذ جرى المرور على محل طيور بشارع قدور من شارع الدويدار للتفتيش ومتابعة أي بؤرة من حيث متابعة الحالة الصحية للبشر وجرى التنبيه على التخلص الآمن من مخلفات الطيور لتجنب نقل ونشر العدوى.

نظافة محلات الطيور

وناشد الحي أصحاب المحلات بالالتزام بنظافة المكان باستمرار ونظافة الرياشات والالتزام بوجود الشهادات الصحية واتباع وسائل الوقاية الشخصية للعاملين والتهوية والسلامة والصحة المهنية، وذلك بناء على الكتاب الدوري الوارد برقم 30 لسنة 2022 من وزير التنمية المحلية وقرار محافظ القاهرة رقم 1883 لسنة 2022 والكتاب الدوري الوارد برقم 3317/3 من مساعد وزير التنمية المحلية.