«القاهرة» ترفع كفاءة المناطق المحيطة بالمدارس استعدادا للانتخابات الرئاسية

تواصل أحياء محافظة القاهرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، رفع درجة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات لضمان نجاح العملية الانتخابية والظهور بالشكل المشرف، إذ تواصل أحياء التبين والسيدة زينب وحلوان وحدائق القبة وشرق مدينة نصر الاستعداد للانتخابات الرئاسية 2024.

الاهتمام بمنظومة النظافة

من جانبه، قام حي التبين بالعمل على تطوير أداء الخدمة المقدمة للمواطنين والارتقاء بمنظومة النظافة بالشوارع والميادين والقيام برفع درجة الاستعداد بحملات نظافةأمام المدارس والشوارع المؤدية إليها وداخل المدارس.

وجرى رفع كفاءة النظافة بشوارع الحي كاملا وأمام وداخل المدارس، وأكد رئيس حي التبين في بيان، أن هذه الأعمال تجرى على فترات مختلفة على مدار اليوم من خلال ثلاث ورديات للحفاظ على نظافة الشوارع والمظهر اللائق للحي بالتنسيق مع مدير فرع هيئة النظافة.

المرور على المحاور الرئيسية

وشدد رئيس حي التبين على ضرورة التكاتف وتضافر الجهود لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية للارتقاء بمستوى النظافة بنطاق الحي، إذ جرى المرور على المحاور الرئيسية واستمرار العمل بالوردية الصباحية والمسائية حول جميع المدارس.

وفي حي حدائق القبة، تواصل أجهزة الحي، القيام بأعمال نظافة ورفع كفاءة الشوارع المؤدية إلى مقر لجان الإنتخابات، وفي حي شرق مدينة نصر، تواصل أجهزة الحي العمل على مواجهة المخالفات وإزالة الإشغالات بالشوارع والميادين.