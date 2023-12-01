«العمل» تعلن عن وظائف شاغرة في المحافظات برواتب تبدأ من 3 آلاف جنيه

جددت وزارة العمل، دعوتها إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، وإقامة المشروعات الصغيرة، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة من برامج تدريب مهني مجاني، وكذلك التقديم في الوظائف المعلنة من الوزارة، من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل عديدة برواتب مجزية.

الرواتب تبدأ من 3 آلاف جنيه

وقالت وزارة العمل، في بيان، إنها تلقت طلبات من 35 شركة قطاع خاص في 10 محافظات لديها 4352 وظيفة متوفرة الآن، في عددٍ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة «ذوي الهمم»، وذلك برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضحت أن التقديم على هذه «الفرص» خلال شهر ديسمبر 2023 الجاري، عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو عن طريق أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان، وعلى الموقع الرسمي لوزارة العمل على «الإنترنت».

الوظائف في 10 محافظات

وتابعت وزارة العمل: أن نشرة التوظيف الدورية تصدر كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ«الإدارة»، وأنها تُعلن اليوم الجمعة عن فُرص عمل جديدة، مُتوفرة في 10 محافظات، هي: القاهرة، والجيزة، وأسيوط، ودمياط، وبورسعيد، وسوهاج، والإسكندرية، والغربية، والفيوم، وشمال سيناء، في تخصصات: أمن صناعي، وممرضات، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات وتوصيل، وطباخين، ومهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا، ومدير مصنع، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وسائقين، ووسطاء تأمين، وكافة أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وأوضحت أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوي الهمم وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية.