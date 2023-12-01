الجالية المصرية في بريطانيا: نشارك في الانتخابات رغم الطقس السيء

قال مصطفى رجب، عضو الجالية المصرية في بريطانيا، إنَّ السفارة المصرية هناك استعدت لاستقبال المصريين المقيمين بالبلاد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أنه مع انخفاض درجات الحرارة إلى «تحت الصفر» من المتوقع تزايد الإقبال فترة الظهيرة، خاصة بالمناطق المحيطة بالسفارة.

«رجب»: الجمعة في بريطانيا يوم عمل ومع ذلك حرص المصريين على المشاركة

وأضاف «رجب»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الجمعة في بريطانيا يوم عمل، وبالتالي متوقع تزايد إقبال الناخبين على اللجان الانتخابية بعد انتهاء ساعات العمل، وهناك وتيرة تسير عليها الانتخابات غالبًا، وكذلك لابد من مراعاة فروق التوقيت التي تدفع الناخبين للتبكير.

الناخبين يواجهون ظروف الطقس اليوم في بريطانيا

وتابع عضو الجالية المصرية في بريطانيا: «الناخبون يواجهون ظروف الطقس اليوم في بريطانيا للوصول إلى مقر اللجان الانتخابية»، لافتًا إلى أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والحفاظ على الأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وتجنيبها أحداث المناطق المجاورة فلابد من الاصطفاف خلف القيادة السياسية.