«مصر للتميز الحكومي» تمد فترة تقديم طلبات الترشح لجوائز التميز الداخلية

قالت وزارة التخطيط، إنه تم مد فترة تقديم طلبات الترشح لجوائز التميز الداخلية بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى الجمهورية حتى يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر الجاري.

تطوير القطاعات الحكومية

وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تطوير القطاعات الحكومية، والتقدم في الأداء والعمل المؤسسي، من خلال جائزة مصر للتميز الحكومي، لتنمية القدرات البشرية كما في الدول الأوروبية، بوضع جائزة تشجع المواطنين على العمل بقوة للوصول بمصر إلى أعلى مكانة.

الهدف الرئيسى للجائزة

ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الجائزة السنوية، في تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، ويتم تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة تكريماً معنوياً ومادياً مما يرسخ قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

تصميم منظومة التميز الحكومي

وقد تم تصميم منظومة التميز الحكومي وإعداد معاييرها واستخدامها كأساس للتقييم بحيث تشمل 3 محاور رئيسية:

- مدى تحقيق الرؤية.

- درجة تشجيع الابتكار.

- مدى توافر ممكنات التميز.