574 ألف جنيه إيرادات الأفلام في السينمات خلال 24 ساعة

تواصل إيرادات أفلام موسم صيف 2023 تراجعها في دور العرض السينمائي، حيث لم تنجح الأفلام المعروضة في السينمات في تحقيق إيرادات مرتفعة في الأيام الأخيرة، وبلغ إجمالي الإيرادات التي حققتها عن أمس الخميس، 574 ألف جنيه بحسب التقرير الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ما زال يحافظ فيلم «بلوموندو» على تواجده في صدارة الإيرادات محققا 201 ألف جنيه، يليه فيلم «فوي فوي فوي» في المركز الثاني بـ 100.9 ألف جنيه، بفارق ضئيل عن فيلم المركز الثالث «سنة أولى خطف» الذي حقق 100.5 ألف جنيه، أما المركز الرابع من نصيب فيلم «وش في وش» بـ 73 ألف جنيه.

«بيت الروبي» يتراجع إلى المركز الأخير في قائمة الإيرادات.. ويحقق 1423 جنيها

تراجع فيلم «العميل صفر» إلى المركز الخامس محققا 72.5 ألف جنيه، يليه في المركز السادس فيلم «الخميس اللي جاي» بـ 15.4 ألف جنيه، ولم يحقق فيلم «حسن المصري» سوى 3 آلاف جنيه، أما «أولاد حريم كريم» فحقق 2.6 آلاف جنيه، وفي المركز التاسع فيلم «البعبع» بـ 2.5 ألف جنيه، وتذيل قائمة الإيرادات للمرة الأولى فيلم «بيت الروبي» بـ 1423 جنيها.