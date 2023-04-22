خبير أثري يكشف أهم مقتنيات متحف «إيمحتب» بعد انتهاء أعمال التطوير

قال الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري، إن متحف إيمحتب بمنطقة آثار سقارة جاهز للافتتاح بعد تطويره، إذ يعد من أهم المتاحف الموجودة بمصر، وتم وضع أول حجر في المبنى عام 1997، غير أن الفرصة لم تكن سانحة للعالم فيليب لوير والذي قضى 75 عاما في العمل بمنطقة آثار سقارة، لرؤية حلمه بافتتاح المتحف إذ أنه قضى نحبه عام 2001، وتم افتتاح المتحف عام 2006.

سبب تسمية متحف إيمحتب بهذا الاسم

وأضاف عامر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن متحف إيمحتب تم افتتاحه بحضور العالم المصري زاهي حواس وزوجة الرئيس الفرنسي جاك شيراك في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن اسم المتحف إيمحتب يرجع لاسم المهندس المعماري والطبيب إيمحتب، وهو مهندس مجموعة الملك أمنحتب الموجودة بمنطقة سقارة.

أبرز مقتنيات القاعات بمتحف إيمحتب

وأوضح الخبير الأثري، أن متحف إيمحتب يضم العديد من القطع الأثرية الهامة، وبخلاف كونه تخليدا للمهندس المعماري إيمحتب، فهو يضم 6 قاعات، تتضمن إحداها قطعًا أثرية نادرة عبارة عن قاعدة هرم الملك زوسر، وقاعة أخرى تتضمن مكتبة المهندس وعالم الآثار جان فيليب لوير والذي قضى 75 عاما في العمل بمنطقة سقارة.