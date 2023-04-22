رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

خبير أثري يكشف أهم مقتنيات متحف «إيمحتب» بعد انتهاء أعمال التطوير

كتب:

هاجر عمر
11:39 ص | السبت 22 أبريل 2023
الدكتور أحمد عامر الخبير الآثري

الدكتور أحمد عامر الخبير الآثري

قال الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري، إن متحف إيمحتب بمنطقة آثار سقارة جاهز للافتتاح بعد تطويره، إذ يعد من أهم المتاحف الموجودة بمصر، وتم وضع أول حجر في المبنى عام 1997، غير أن الفرصة لم تكن سانحة للعالم فيليب لوير والذي قضى 75 عاما في العمل بمنطقة آثار سقارة، لرؤية حلمه بافتتاح المتحف إذ أنه قضى نحبه عام 2001، وتم افتتاح المتحف عام 2006.

سبب تسمية متحف إيمحتب بهذا الاسم

وأضاف عامر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن متحف إيمحتب تم افتتاحه بحضور العالم المصري زاهي حواس وزوجة الرئيس الفرنسي جاك شيراك في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن اسم المتحف إيمحتب يرجع لاسم المهندس المعماري والطبيب إيمحتب، وهو مهندس مجموعة الملك أمنحتب الموجودة بمنطقة سقارة.

أبرز مقتنيات القاعات بمتحف إيمحتب

وأوضح الخبير الأثري، أن متحف إيمحتب يضم العديد من القطع الأثرية الهامة، وبخلاف كونه تخليدا للمهندس المعماري إيمحتب، فهو يضم 6 قاعات، تتضمن إحداها قطعًا أثرية نادرة عبارة عن قاعدة هرم الملك زوسر، وقاعة أخرى تتضمن مكتبة المهندس وعالم الآثار جان فيليب لوير والذي قضى 75 عاما في العمل بمنطقة سقارة.

اقرأ المزيد:

متحف إيمحتب بسقارة.. تخليد ذكرى المهندس المعماري المصري

«التنمية المحلية» تعقد دورة تدريبية عن قانون السايس في مركز سقارة

عمرو القاضي: منطقة سقارة عاصمة جديدة للسياحة بها الكثير من الأسرار

معلومات عن مهندس هرم زوسر في سقارة.. أقيم له متحف يخلد ذكراه «فيديو»

قصة أطول وأكبر بردية عثر عليها في سقارة.. 16 مترا بالخط الهيراطيقي

تفاصيل اكتشاف بردية «وزيري1» في سقارة.. تحتوي على 113 تعويذة

«الأعلى للآثار»: اكتشاف أطول بردية في «سقارة».. وترميمها بأيادٍ مصرية

جائزة مصر للتميز الحكومي تعقد ورشة عمل بمركز التنمية في سقارة

خبير أثري: اكتشافات منطقة «سقارة» حتى الآن لا تتجاوز 5% من كنوزها
بقلم هاجر عمر