أوكرانيا تعلن عن وقوع انفجارات في مدينة خيرسون

دوت انفجارات، في مدينة خيرسون، جنوب أوكرانيا، وقال رئيس الإدارة العسكرية للمدينة، المعين من الجانب الأوكراني رومان مروتشكو، عبر «تليجرام»، إلى سماع دوي انفجارات في وسط المدينة وفي منطقة دنيبر، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.

وفي عام 2022، وعلى إثر استفتاء تم تنظيه في خيرسون، أعلنت «موسكو»، ضمها المقاطعة إلى أراضي روسيا الاتحادية.وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن الأزمة الأوكرانية تمر بمرحلة جديدة، مضيفا في مقابلة حصرية مع وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، في خاركيف شمال شرقي البلاد بعد جولة تفقدية لرفع معنويات الجنود، ردا على سؤال حول رضاه عن نتائج هجوم«كييف» المضاد، في 4 يونيو الماضي، إن بلاده لن تتراجع.

زيلينسكي: نقاتل مع ثاني أفضل جيش في العالم

وأضاف زيلينسكي، أن بلاده تقاتل مع ثاني أفضل جيش في العالم، وأعرب الرئيس الأوكراني على رضاه، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي عن خشيته أن تلقي عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ضد قطاع غزة، ردا على «السيوف الحديدية» في 7 أكتوبر الماضي، بظلالها على الأزمة الأوكرانية حيث يمكن أن تهدد تدفق المساعدات العسكرية الغربية لبلاده.

مستشار أوكراني سابق: مفاوضات مارس 2022 كانت جيدة جدا

بدوره، اعترف أليكسي أريستوفيتش المستشار السابق لمكتب زيلينسكي، عضوا في فريق التفاوض، عبر «تليجرام»، بخطأ حسابات القيادة في وقف مفاوضات السلام بإسطنبول في شهر مارس 2022، والتي كانت شروطها، جيدة جدا.

بدورها، قالت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة جيفري بيات، إن العقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا يجب استمرارها لسنوات عديدة، وأضاف المسؤول الأمريكي، أن بلاده تسعى إلى خفض عائدات روسيا من النفط والغاز إلى النصف بحلول نهاية هذا العقد، وفقا لما ذكرته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية.

وانتقد قراء مجلة «دير تاجسشبيجل» الألمانية، مطالبة وزيرة خارجية البلاد أنالينا بيربوك في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المنعقد في سكوبيه عاصمة مقدونيا الشمالية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنهاء الأزمة الأوكرانية دون تنازلات من «كييف»،

وفي وقت سابق، أشارت الوزيرة الألمانية، إلى المفاوضات أو التنازلات من جانب «كييف» ليست ضرورية لإنهاء الأزمة الأوكرانية، فيما قال أحد المعلقين بالمجلة الألمانية، إن هذه المحرضة ليس لديها أي فكرة عن المفاوضات والدبلوماسية، على حد تعبيره.