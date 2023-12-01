«التحالف الوطني» بالبحيرة ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالبحيرة، مؤتمرًا جماهيريًا، اليوم الجمعة، لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بنقابة المعلمين في مدينة أبوحمص.

دعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات

جاء ذلك، برئاسة اللواء أسامة المصري، عضو للتحالف الوطني بالبحيرة، والمهندس سعيد البسيوني رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة البحيرة.

أكّد اللواء أسامة المصري، تأييده الكامل للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد واستكمال المشروعات التنموية والخدمية الجديدة التي يجري تنفيذها على أرض الواقع في شتى المجالات.

وأشار عضو للتحالف الوطني بالبحيرة، إلى أنّ المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ضرورة، لإظهار الصورة الحضارية للشعب المصري أمام العالم كله، مؤكدًا أن يوم الانتخابات لرد الجميل للرئيس، يحتشد فيه المصريون بكافة فئاتهم وطوائفهم لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك لاستكمال البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

مصر كانت وما زالت الرائدة في المنطقة

من جانبه، أكّد المهندس سعيد البسيوني رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية أن مصر كانت وما زالت الرائدة في المنطقة، بفضل حكمة القيادة السياسية على الرغْم من كل الضغوط التي تعرضت لها.

وشدد على أهمية الاستحقاق المرتقب مطالبًا المواطنين بالمشاركة وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة.