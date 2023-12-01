توافد أساقفة الكنيسة القبطية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالخارج

دعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بلاد المهجر، الأقباط في الخارج إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية، المقرر إجراؤها في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر الجاري، وذلك انطلاقا من دورها الوطني، الذي ما يؤكد عليه دائما البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقد خصصت الكنيسة، أتوبيسات لنقل الناخبين وتسهيل عميلة التصويت، وكذلك قداسات الثلاث أيام المقبلة فترة الانتخابات الرئاسية بالخارج، بداية من اليوم حتى الأحد المقبل.

الانتخابات الرئاسية في هولندا

وفي هولندا، شارك الأنبا أرساني، أسقف هولندا، في التصويت بالانتخابات، صباح اليوم الجمعة، في أول أيام التصويت بالخارج، وكذلك أدلى الآباء الكهنة وأبناء الكنيسة القبطية هناك، بأصواتهم في مقر السفارة المصرية بهولندا.

ووجه نيافته، رسالة للمقيمين بالخارج، على صفحة المركز الاعلامي للإيبارشية، جاء نصها كالتالي: «الانتخابات الرئاسية أحد أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن المصري، وذلك لما لها من تأثير في صنع حاضر ومستقبل البلاد، وهذا أمر يتطلب مشاركة الجميع، تأكيدًا على الإلتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على المشاركة الشعبية في صنع القرار».

وتابع: «المشاركة الانتخابية تعمل على تعزيز الديمقراطية والنهوض بالوطن، وضمانتنا الرئيسة لتحقيق ما نصبو إليه جميعًا؛ فمن أجل مصر لا بد أن نتوجه بقناعة تامة نحو صناديق الاقتراع لندلي بأصواتنا ونؤكد للعالم كله أننا سوف نستكمل بناء الدولة العصرية».

الانتخابات الرئاسية 2024 في دول العالم

وفي النمسا، أدلى الأنبا جبرييل، أسقف النمسا وسويسرا، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر السفارة في فيينا.

وفي سيدني، حرص الأنبا دانييل، أسقف سيدني على المشاركة الفعالة فور بدء الانتخابات في الخارج، قائلا: «الانتخابات الرئاسية المصرية هي واجب وطني على كل المصريين، والشعب القبطي في سيدني مطالب بالمشاركة فيها».

مشاركة الكنيسة في قبرص في الانتخابات

وفي قبرص، أدلى الراهب القس إيرينئوس البراموسي، نائب بابوي، بصوته في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، في أول أيام التصويت للمصريين في الخارج.

وتوافد عدد كبير من كهنة والأقباط في الكويت، على السفارة المصرية في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، للمشاركة في عملية التصويت، وبحسب القمص بيجول الأنبا بيشوي، راعي الكنيسة القبطية في الكويت، خصصت الكنيسة هناك أتوبيسات لمدة ثلاثة أيام لنقل الناخبين خلال فترة الانتخابات بالخارج.

وشارك الأنبا جيوفاني، أسقف وسط أوروبا، والقمص يوسف خليل، كاهن الكنيسة القبطية بالمجر في الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم، بالسفارة المصرية ببودابست.