المرشح حازم عمر: رصدنا إقبالا كبيرا لأبناء الوطن في الخارج على صناديق الاقتراع

حرص أبناء الجالية المصرية المغتربين في مختلف دول العالم على المشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024 والتي يتنافس فيها 4 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية وشهدت صناديق الاقتراع إقبالا كثيفا من الناخبين اللذين لبوا ندء الوطن وأظهروا أن مصر وطن يحيا بداخلهم.

الانتخابات الرئاسية 2024

ومن جهته، قال المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري إن هناك إقبالًا كبيرًا لأبناء الوطن في الخارج في مختلف مراكز الاقتراع بالسفارات والقنصليات، وقد بدأت السفارات والقنصليات، فتح مراكز الاقتراع في موعدها في تمام الساعة 9 صباحًا بحسب توقيت كل دولة، ولم نرصد أي تأخير في بدء العملية الانتخابية.

المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري

وأوضح حازم عمر خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» أن غرفة العمليات المركزية بحزب الشعب الجمهوري، تتابع سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج منذ الصباح الباكر، وستعمل الغرفة على مدار الساعة، لمتابعة سير العملية الانتخابية في مختلف دول العالم عبر مندوبين من المصريين في الخارج في مختلف الدول.