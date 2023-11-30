«العربية للإعلام الرقمي» ترصد المعايير المهنية خلال فترة الدعاية الانتخابية

أعلنت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان أنها بصدد الانتهاء من إعداد التقرير الخاص بمتابعة فترة الدعاية الانتخابية الرئاسية، والتي امتدت من الفترة 9 نوفمبر عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين برموزها الانتخابية، حتى الأربعاء 29 نوفمبر، إذ الصمت الانتخابي.

مصر تشهد انتخابات رئاسية تنافسية

وقال محمود بسيوني، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، في بيان صحفي، إن التقرير يهدف للكشف عن مدى التزام المواقع الصحفية والتلفزيونية بالمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ومدى انحيازها أو مهنيتها في التناول الإعلامي للمرشحين.

وأضاف أن ذلك يجرى من خلال رصد وتوصيف ملامح الدعاية الانتخابية لمختلف المرشحين بالحسابات الرقمية لمواقع بعض الصحف، وكذلك متابعة بعض المواقع التليفزيونية، مؤكدا أن العينة جرى اختيارها لتعبر عن كل السياسات التحريرية المختلفة.

وأضاف أن التقرير يتضمن رصدا كميا وكيفيا لمنشورات هذه المواقع من خلال فريق عمل بحثي مؤهل، لمتابعة ورصد المواد الإعلامية الخاصة بالدعاية الانتخابية.

وأوضح أن مصر تشهد انتخابات رئاسية تنافسية تحدث لأول مرة بين رؤساء أحزاب تمثل أطياف السياسة المصرية من اليمين إلى اليسار، عقب حوار وطني موسع توافق على محددات العملية الانتخابية، وأبرزها الاتفاق على الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات.

دور المتحدة في الانتخابات الرئاسية

وأشادت الشبكة العربية بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتعلقة بمنح كل مرشح رئاسي 100 دقيقة إعلانية بكل وسائلها الإعلامية، إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص، وأن هذا القرار يؤكد أن الشركة المتحدة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وتمثل قدوة لشتى وسائل الإعلام المتختلفة لتنتهج هذا النهج ما يمنح المواطن الفرصة، لاتخاذ قرارات انتخابية سليمة من خلال التعرف على المرشحين بشكل أوض.