«ارفع راسك إنت مصري».. مشاهد من أول أيام التصويت في انتخابات الرئاسة بباريس

بالأعلام المصرية وفق مجموعة من المصريين المقيمين بالخارج أمام مبنى السفارة المصرية في فرنسا لإدلاء أصواتهم، بعد انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج، صباح أمس، حرصًا منهم على دعم وتشجيع الجميع على الانتخابات، إذ البعض منهم يحمل الأعلام الوطنية والأخر يضعها على أكتافه.

«تحيا مصر.. تحيا مصر»، بهذه الكلمات الوطنية كان يهتف المصريين المقيمين في فرنسا بصوتهم العالي، وعلامات الفخر والسعادة تسيطرعليهم: «ارفع راسك فوق أنت مصري .. شوفوا المصريين يا جماعة إزاي شوفوا عظمة مصر» وذلك وفقا لما ذكره صالح فرهود عمدة المصريين في فرنسا خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالخارج

رغم برودة الطقس في العاصمة باريس، حرص عدد كبير من المصريين على التوجه إلى السفارة المصرية من أجل الإدلاء بصوتهم في انتخابات الرئاسة 2024: «شوفوا كد أي المصريين بيحبوا وطنهم وبيحبوا المرشح عبد الفتاح السيسي اللي كلنا لازم ندعمه عشان نكمل المسيرة ».

تأييد المرشح عبد الفتاح السيسي

صور كبيرة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي كان يحملها المصريين في باريس، لتعبير عن تأديتهم لهم، موجهين رسالة شكر له على كافة الإنجازات التي حققها على مدار السنوات الماضية: «بنشكر الرئيس السيسي على الإنجازات اللي حققها في بلدنا».

مكانية كبيرة احتلها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في قلوب المصريين خلال السنوات الماضية، إذ حرص العديد منهم على النزول لإدلاء بصوتهم الانتخابي لدعمه في استكمال المسيرة التي حققها في مصر: «إحنا جينا ننتخب المرشح عبد الفتاح السيسي حبيب المصريين ويا ريت كلنا ننزل ونساهم».