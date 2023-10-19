6 آلاف جنيه تراجعا في سعر طن الحديد.. كم يبلغ اليوم؟

تراجعت أسعار الحديد اليوم الخميس 19-9-2023 في الأسواق، محققة انخفاض بشكل واضح في سعر الطن، وصلت إلى 6 آلاف جنيه، وفق لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء.

أسعار حديد التسليح

وأشارت البيانات إلى أنّ سعر طن الحديد سجل في مايو 2023 مبلغ 41 ألف و866 جنيه للطن، بينما سجل اليوم 35 ألف و966 جنيه للطن الواحد.

وتستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم، وفق آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية.

سعر حديد عز اليوم

شهد سعر حديد عز اليوم الخميس انخفاضا في سعر الطن، حيث سجل 35 ألفا و966 جنيها للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك» وذلك بعدما شهد انخفاضا كبيرا خلال الأيام الماضية.

سعر الحديد الاستثماري

واستقر سعر الحديد الاستثماري اليوم السبت، ليسجل 34 ألفا و687 جنيها للطن، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد عالميا

وعن سعر الحديد اليوم الأحد عالميا حسب آخر تحديث للأسعار، فإنّ متوسط سعر حديد التسليح اليوم السبت 520 دولارا في الطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم 480 دولارا للطن الواحد.