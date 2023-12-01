«منى» تستقبل الناخبين في برلين بالحلوى المصرية: «بنحب بلدنا وصوتي للرئيس السيسي»

بأطباق الحلوى المصرية والسورية، وبأعلام مصر وبوكيهات الورد، وبصور السيسي حرصت السيدة مني علي، وكيل المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في لجنة انتخابات الرئاسة بالسفارة المصرية في برلين بألمانيا، على استقبال الناخبين داخل اللجنة تحفيزا لهم على الإدلاء بأصواتهم، وحرصت على توزيع الشوكولاتة والبنبوني على الأطفال الذين جاءوا للتصويت مع ذويهم.

الانتخابات الرئاسية في الخارج

«اشترينا ورد وأعلام وشوكولاتة وبنبوني وغريبة وبسكويت مصري وبرازي وحلويات سوري علشان نستقبل أهالينا في لجنة الانتخابات، بنحفز الناس اللي هما أصلا متحفزين»، وفق حديث «منى» لـ«الوطن»، مؤكدة على أنها بدأت الاجتماعات بالجالية المصرية في ألمانيا منذ 6 أكتوبر الماضي، وذلك لشرح إنجازات الدولة المصرية.

المشروعات القومية التي أنشئت في مصر خلال السنوات الماضية، كانت دافعا لجولات «منى» بمناطق مختلفة في ألمانيا لتعريف الناس بها، فضلا عن الأمن والأمان الذي تعيشه مصر: «الرئيس السيسي بنى البلد من جديد، عمل مشروعات قومية وبنية تحتية وعيش الأهالي في أمن وأمان، فقولنا لازم نردله الجميل بإننا ننتخبه مرة تانية».

رغم برودة الجو وتساقط الثلوج في ألمانيا حيث تبلغ درجة الحرارة 5 تحت الصفر، تواجدت «منى»، منذ الصباح الباكر أمام مقر السفارة المصرية في برلين لتتابع العملية الانتخابية باعتبارها وكيلا عن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: «كلنا بنحب الريس وهننتخبه والناس رغم الثلوج لكن كانت حريصة على الحضور رغم إن اليوم هو يوم عمل في ألمانيا».

الانتخابات الرئاسية المصرية في ألمانيا

إقبال ملحوظ من الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم داخل السفارة المصرية ببرلين رغم أن اليوم ليس إجازة رسمية في ألمانيا، وفق «مني»: «النهاردة مش إجازة لكن كان الإقبال ملحوظ، وبكرة وبعده هيكون الإقبال أكتر، لإن الناس متحمسة للمشاركة بفضل الاجتماعات الكتير اللي عملناها».

عائلات كثيرة حرصت على اصطحاب أطفالها معها خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية ببرلين، بهدف الانتماء وحب مصر: «كنت فرحانة إن في أسر بتجيب ولادها علشان يعرفوا قد إيه مصر حلوة وتستاهل كلنا نشارك ونردلها الجميل، كنا بنوزع حلوى على الأطفال وعلم مصر كمان، وده بيزود الانتماء والتعلق بالوطن عندهم أكتر».