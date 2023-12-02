134 مشاركا في المشروع القومي للموهبة الحركية بالسويس

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالسويس، تنفيذ فعاليات المشروع القومي للموهبة الحركية لعدد 134 مشاركا، بحضور ممثل وزارة الشباب والرياضة بالصالة المغطاة بالسويس.

تنفيذ المشروع القومي للموهبة الحركية

وشهدت محافظة السويس استمرار فعاليات تدريب المشروع القومي للموهبة الحركية الذي تنفذه وزاره الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضي، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وذلك في الصالة المغطاة لعدد 134 مشاركا.

وشهدت فعاليات المشروع القومي للموهبة الحركية زيارة الدكتور عبد الرحمن سليمان محمد، موفد وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية للأداء الرياضي للمتابعة الفنية والإدارية للمشروع، بحضور سماح مهدي وكيل المديرية للرياضة.

إعداد جيل من الأبطال الرياضيين

وقال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، إن المشروع يهدف إلى إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكرة، تدعيما للمنتخبات القومية للوصول المنصات التتويج، وتوجيه الأطفال للأنشطة الرياضية للموهوبين والمتميزين فيها بطرق علمية مقننة، وكذلك اکتشاف وانتقاء الموهبة الرياضية وتوجيهها للنشاط الرياضي التخصصي في سن مبكرة، وتوفير فرص أكبر لانتقاء المواهب الرياضية للألعاب الرياضية الأولمبية تنسيقا وتكاملا مع المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.