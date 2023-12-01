عرس انتخابي في السعودية.. أسر وشباب يتوافدون للتصويت بالسفارة المصرية

أكد أحمد علي عضو الاتحاد العام للمصريين بالخارج في السعودية، بدء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بالسفارة المصرية في المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن أول أيام عملية الاقتراع يوافق عطلة رسمية بالسعودية.

وأشار «علي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج «صباح البلد»، اليوم الجمعة، إلى المقار الانتخابية في السعودية تشهد توافد أعداد كبيرة جدا من أبناء الجالية المصرية الذين حضروا مبكرا قبل فتح اللجان بحوالي 60 دقيقة خلف السفارة المصرية في السعودية.

السفارة أزالت كل المعوقات

ولفت إلى أن السفارة المصرية بالسعودية أزالت كل المعوقات أمام أبناء الجالية المصرية، ووفرت ممرات خاصة لذوي الهمم وكبار السن والنساء، موضحًا أن الاتحاد وفر باصات بالمحان لأبناء الجالية المصرية في السعودية لا سيما الذين يتواجدون في مناطق بعيدة عن السفارة والقنصلية، مؤكدا انطلاق الباصات منذ 15 دقيقة تقريبا من مناطق التجمع كـ مكة المكرمة والطائف وينبع والمدينة المنورة.

وأوضح أنه من متوقع وصول الباصات إلى المقار الانتخابية قبل صلاة الجمعة مما يرفع أعداد الناخبين المصريين، مؤكدا في الوقت ذاته حرص أبناء الجالية المصرية في السعودية على دعم الدولة المصرية في ظل الظروف الإقليمية، مشيرًا إلى أن عملية الاقتراع تشهد عرسا انتخابيا مع توافد أعداد كبيرة من الأسر المصرية في السعودية فضلا عن تواجد كبير من الشباب قبل افتتاح اللجان.

ونوه بأن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت تسهيلات كبيرة في عملية الاقتراع، موضحا أن الهيئة مكنت المصريين من التصويت بالرقم القومي أو صورة منه أو جواز سفر ساري.