متحف «ركن فاروق» يحتفي بعيد الطفولة بعرض مجموعة من العرائس النادرة

احتفل متحف ركن فاروق بعيد الطفولة، بتنظيم معرض مؤقت بعنوان «برائتك في طفولتك»، جرى فيه عرض مجموعة من العرائس النادرة من مقتنيات الملك فاروق.

عرض 12 دمية تتناسب مع عيد الطفولة

وأوضح قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن المعرض تضمن عرض 12 دمية تتناسب مع عيد الطفولة، منها عرائس تمثل لاعب الطبلة وقارع الطبول، وعرائس لأطفال ترقص، وعرائس تمارس الألعاب المختلفة، وعرائس تمثل لعبة تشيرلي تامبل الأمريكية.

العرائس تنسب لعدة دول مختلفة

وأضاف، في بيان، أن بعض العرائس صنعت من الباغ أو المطاط الملون، والبعض الآخر من الكرتون والشمع، وتنسب العرائس لعدة دول مختلفة، مثل اليابان وسيلان وأمريكا وجنوب أفريقيا والبرتغال.

وأشار إلى أن المعرض افتتحه محمد عطية علوان، مدير عام الإدارة المركزية للمتاحف التاريخية، ويستمر لمدة أسبوعين.

يستقبل متحف ركن فاروق الزيارات طوال أيام الأسبوع من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 5:00 مساءً. ويبلغ سعر التذكرة للمصريين والعرب 20 جنيهًا، فيما يبلغ سعر تذكرة الدخول للأجانب للمتحف 100 جنيه مصري.