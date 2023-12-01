سفيرة مصر بنيويورك: أتوبيسات خاصة لنقل الجالية المصرية إلى مقر اللجان

أكدت السفيرة هويدا عصام، سفيرة مصر بنيويورك، على انتظام سير الانتخابات الرئاسية في المقرات المخصصة لها في نيويورك بسهولة ويسر رغم الخوف من وجود عقبات بسبب إنه يوم عمل بالخارج، بعدما بدأت في تمام التاسعة بالتوقيت المحلي هناك.

وأضافت «عصام» في مؤتمر صحفي عبر خاصية «الفيديو كونفرانس» بالهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، أنه قد تم نقل الجالية المصرية بالخارج إلى لجان الانتخاب عن طريق اتوبيسات نقل خاصة،لافتة إلى توافد المصريين بالبطاقات الخاصة بهم التي يوجد بها اسم جمهورية مصر العربية.

تصويت المصريين في الخارج

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، اليوم الجمعة، ويستمر على مدار 3 أيام تنتهي الأحد، في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يوجَد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذي يرغب في انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رمز السلم.