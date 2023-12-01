رئيس شعبة الدخان: التجار سبب أزمة السجائر.. والشركات لم تخفض إنتاجها

نفى رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، وجود أي علاقة للشركات المنتجة للسجائر بالأزمة التي يشهدها القطاع في الوقت الحالي، مضيفا أن إنتاج الشركات من السجائر لم يحدث به نقص.

وقال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، إن السبب وراء أزمة السجائر في مصر يرجع إلى احتكار التجار لها وبيعها في السوق السوداء، ما أدى إلى حدوث تحركات في أسعارها، مضيفا أن «السجائر مش موجودة أساساً والتجار مخبيينها»، كما أن الشركات المنتجة لا علاقة لها بالأزمة.

الشركات لم تخفض الإنتاج من السجائر

وأوضح إمبابي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشركات لم تخفض الإنتاج من السجائر، وحتى إن خفضّت الشركات الإنتاج بنسبة معينة، فإن ذلك لن يؤدي إلى اختفاء السجائر بالشكل الموجود الأن، مشيرا إلى أنه يمكن حل أزمة السجائر في مصر خلال 48 ساعة فقط إذا تم اتباع عدد من الخطوات تتمثل في قلب الهرم التوزيعي، وتوزيع الشركات على تجار التجزئة والسوبر ماركت ومحطات وطنية.

القطاع ينتج حوالي 85 مليار سيجارة في العام

وأشار رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، الي أن القطاع ينتج من الدخان حوالي 85 مليار سيجارة في العام الواحد، كما أنه يتم التنسيق مع مباحث التموين وحماية المستهلك ويتم عمل توثيق الان لمواجهة الأمر، وجار الترتيب وسيتم القبض على التجار المحتكرين.