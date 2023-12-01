«حماة الوطن» بالمنيا ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظم حزب حماة الوطن، مساء اليوم الجمعة، مؤتمرا جماهيريا ببندر المنيا، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحضر المؤتمر كل من الدكتور أحمد فاروق الجمهي أمين مساعد حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، واللواء زكريا الشيمي أمين التنظيم، محمد صلاح مخيمر أمين بندر المنيا، أحمد حلمي أمين تنظيم البندر، وأعضاء هيئة مكتب المحافظة وأمناء المراكز، وأمناء الأمانات النوعية، والقيادات التنفيذية للحزب بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى رجال الدين، وعدد كبير من الشباب وأهالي مركز بندر المنيا.

دعم الرئيس السيسي في الانتخابات

وخلال المؤتمر، ألقى الدكتور أحمد فاروق الجهمي، كلمة أكد فيها على أهمية دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي قدم الكثير للوطن خلال السنوات الماضية، وأنه الكفء الوحيد القادر على قيادة مصر إلى مستقبل أفضل.

عرض عدد من الأغاني الوطنية

كما ألقى الشيخ طارق الجارحي مسؤول لجنة الشؤون الدينية بالحزب، كلمة أكد فيها على أن الرئيس السيسي هو حامي الدين والوطن، وأنه يستحق أن يستمر في قيادة مصر، فيما ألقى عدد من الشباب كلمات أكدوا فيها على فخرهم واعتزازهم بالرئيس السيسي، وأنهم سيصوتون له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشهد المؤتمر عرضا لعدد من الأغاني الوطنية، وعرض لبعض المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.