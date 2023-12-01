عضو الجالية المصرية بأمريكا: تجمعات عائلية ستنتهز العطلة الأسبوعية غدا للإدلاء بأصواتهم

قال جيكوب موسى عضو الجالية المصرية بالولايات المتحدة، إن اليوم الجمعة هو يوم عمل بالولايات المتحدة الأمريكية وليس يوم عطلة مثل مصر، لافتًا إلى أن أفرادا من الجالية المصرية في نيويورك وواشنطن حريصون على التوجه للانتخابات للإدلاء بأصواتهم.

3 طرق يتبعها أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة للانتخاب

أضاف «موسى»، في مداخلة هاتفية على راديو 9090، أن الجالية المصرية تنقسم إلى 3 أقسام القسم الأول سينهون عملهم مبكرًا للتوجه للانتخاب في اللجان الانتخابية، والقسم الثاني ينهون عملهم متأخرًا وسيتوجهون بعد ذلك إلى اللجان، والقسم الأخير سيستغلون العطلة الأسبوعية السبت والأحد بالولايات المتحدة الأمريكية وسيتوجهون في مجموعات كعائلات وأصدقاء.

بعض الولايات لم تفتح فيها لجان الانتخابات التصويت بسبب فروق التوقيت

وأوضح عضو الجالية المصرية بالولايات المتحدة، أن بعض الولايات مثل نيويورك فتحت أبوابها وبعض الولايات لم تفتح بعدًا لفرق التوقيت، مشيرًا إلى أن المصريين بالولايات المتحدة لم ينسون وطنهم الأول مصر، وتابعوا عن كثب مرشحي الرئاسة 2024، وأحاديثهم عبر وسائل الإعلام.