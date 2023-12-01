توافد المصريين في نيويورك على مقر السفارة للتصويت بانتخابات الرئاسة

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، جانبا من توافد المواطنين المصريين فى الولايات المتحدة على مقري السفارة المصرية بالعاصمة واشنطن، والقنصلية العامة بنيويورك؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، إذ فتحت السفارة والقنصلية أبوابهما في الساعة التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلى لواشنطن ونيويورك) أمام الناخبين، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء، وذلك خلال الأيام الثلاثة للاقتراع؛ وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

الانتخابات في الخارج تعقد في 137 مقرًا

وتعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.

وكانت سفارة جمهورية مصر العربية بواشنطن قد أعلنت - قبل أيام - أنه بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج؛ فإنها تتشرف بتذكير أعضاء الجالية بأنه سيتم تنظيم عملية الانتخاب بمقر السفارة، وكذا بمقار القنصليات العامة في نيويورك وهيوستن وشيكاجو ولوس أنجلوس، أيام الجمعة والسبت والأحد 1و2و3 ديسمبر 2023 من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 9 مساءً حسب التوقيت المحلي لكل مدينة.

وأضافت أن القانون يشترط لقيام كل مواطن بالإدلاء بصوته تقديم أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة به أو أصل جواز سفره الساري المثبت به رقمه القومي، معربة لأعضاء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية عن خالص تقديرها وتطلعها إلى استقبال السادة المواطنين بالسفارة خلال مواعيد الإقتراع لممارسة حقوقهم الدستورية.