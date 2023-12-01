حملة لإزالة مخالفات البناء والظواهر العشوائية في حي الأربعين بالسويس

أجرى حي الأربعين برئاسة اللواء أركان حرب هشام الشيمي، حملة لإزالات مخالفات البناء وتنفيذ قرارات الغزالة الخاصة بالمنازل التي تمثل ضرراً للأهالي ورفع الإشغالات والمخلفات بالمنطقة التي تجري فيها الأعمال.

حي الأربعين ينظم حملة لإزالة المخالفات

نظم الجهاز التنفيذي بحي الأربعين، تحت إشراف اللواء هشام الشيمي رئيس الحي، بحملة إزالة بنطاق الحي تضمنت إزالة أدوار مخالفة بعقار بشارع متفرع من شارع 152 بمنطقة الزراير.

تنفيذ 5 قرارات إزالة

كما نفذت الحملة 5 قرارات إزالة في نطاق الحي لمنازل قديمة تمثل ضرراً على الأهالي، وناشدت رئاسة حي الأربعين المواطنين باتباع الإجراءات القانونية والرجوع للحى لاستخراج التراخيص الخاصة بالبناء أول التعلية للأدوار للحفاظ علي سلامتهم.