رئيس المنتدى الأوروبي العربي: أسر كاملة تصوت في الانتخابات الرئاسية

قال أيمن نصري رئيس المنتدى الأوروبي العربي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف، إنّ التصويت في سويسرا يجري في مدينتي بيرن وجنيف، حيث يوجد تصويت داخل السفارة المصرية في بيرن، وتصويت داخل البعثة المصرية في جنيف.

التصويت في سويسرا

وأضاف نصري، خلال مداخل هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفي شردي، على قناة «الحياة»، أن عملية التصويت في سويسرا تكون ضعيفة نسبيًا يوم الجمعة، حيث يكون يوم عمل، ولكن تكون هناك كثافة تصويتية يومي السبت والأحد

وأوضح أن التصويت في سويسرا يكون احتفاليًا إلى حد كبير، حيث من الممكن أن يلتقي المرء بأسرة كاملة في مركز الاقتراع، وهو ما له مغزى ورسالة مهمة، ويعزز مبدأ المواطنة لدى الشباب ويربطهم بالوطن الأم بشكل كبير.

عدد المصريين في الخارج

وأشار نصري إلى أن عدد المصريين المقيمين في الخارج يتراوح بين 8 و12 مليونًا، وهو عدد كبير، ومن المهم أن يشارك منهم ما لا يقل عن 2 إلى 3 ملايين في الانتخابات المصرية.