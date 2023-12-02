أماكن الوحدات الصحية للفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالبحر الأحمر

أعلن الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن تفعيل مبادرة الفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية، استمرارا لخدمات المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، تحت رعاية وزارة الصحة، وذلك في عدد من الوحدات الصحية بالبحر الأحمر.

أماكن الوحدات الصحية بالبحر الأحمر

وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إلى أن المبادرة تتضمن 4 أنواع من مرض السرطان، وهي سرطان الرئة وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وسرطان عنق الرحم.

وأوضح «العربي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم تخصيص 15 وحدة صحية ومستشفى لتقديم خدمات مبادرة الفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية للمواطنين في مدن البحر الأحمر.

أماكن تقدم خدمات المبادرة في البحر الأحمر

- وحدة الأمل ووحدة الميناء ورعاية طفل في رأس غارب.

- وحدة الأحياء ووحدة الميناء والمركز الحضري ورعاية طفل بالغردقة.

- وحدة أم الحويطات ورعاية طفل سفاجا.

- وحدة الأمل ورعاية طفل القصير ووحدة المستعمرة.

- مركز طب أسرة مرسى علم ووحدة الشلاتين ووحدة حلايب بالشلاتين.