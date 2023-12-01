سفير مصر في فرنسا: إقبال كبير من الناخبين باليوم الأول لانتخابات الرئاسة

كشف علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، تفاصيل اليوم الأول لتصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024 بفرنسا، موضحًا أن اليوم الأول شهد إقبالا كبيرا من مختلف الفئات العمرية على صناديق الاقتراع، ومن المتوقع أن يتزايد هذا الإقبال غدا وبعد غد.

تواصل السفارة مع الناخبين

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن السفارة تواصلت مع الجالية المصرية المقيمة في فرنسا لحثهم على التصويت في الانتخابات الرئاسية، والإجابة عن كافة أسئلتهم وإزالة المعوقات.

وتابع: هناك تواصل مستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات، التي وُفِّرَت أجهزة حديثة لإزالة المعوقات أمام المصريين، بالإضافة إلى استخدام طريقة برايل لمساعدة كافة المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

التصويت متاح لكل المصريين

وأوضح سفير مصر لدى فرنسا، أن التصويت متاح لكل المصريين المقيمين في فرنسا سواء كانوا متواجدين بغرض التنزه أو العمل أو الدراسة أو التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي.