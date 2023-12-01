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مستقبل وطن: نريد أن يرى العالم شعب مصر أمام لجان الانتخابات

كتب:

محمد أيمن سالم
09:39 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن

الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن

قال النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الأزمات تتكرر وتحدث من حولنا باستمرار، والدولة المصرية واعية جيدا لما يحاك ضدها.

وأوضح هلال خلال مشاركته في مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت، وهو ما أعلنه الرئيس في حديثه مع المستشار الألماني بأن القوة مصدرها الشعب، لافتا إلى أن الانتخابات القادمة هي اختيار وانحياز الدولة المصرية، وكل صوت انتخابي هو دعم لاستقلال القرار المصري.

وأكد أننا كلنا على ثقة من نجاح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ولكن نريد أن يرى العالم شعب مصر العظيم أمام الصناديق الإنتخابية.

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