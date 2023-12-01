«صحة قنا» تعقد الدورة التدريبية الثانية للتفتيش الفني

عقدت الإدارة العامة للتفتيش الفني بالوزارة، دورة تدريبية لعدد من الفرق الطبية بالقطاع الصحي بمديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا.

توعية الفرق الطبية بالمستشفيات

وبحسب بيان صحة قنا، أوضح الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الدورة التي عقدت خلال الفترة من 26 وحتى 30 نوفمبر تحت عنوان «اللوائح والقوانين والقرارات المنظمة للعمل بالأقسام الطبية»، وذلك لجميع مقدمي الخدمة الطبية بالمستشفيات هدفت إلى توعية الفرق الطبية بالمستشفيات المختلفة باللوائح والقوانين والقرارات المنظمة لأداء الخدمات الصحية بتلك المستشفيات.

وأكد ضرورة الوعي الكامل بتلك القوانين المنظمة والتي تحفظ للجميع حقوقهم وواجباتهم وفقاً للقانون.

وأشار الدكتور عماد الطيب مدير إدارة التفتيش الفني بالمديرية، إلى أن الدورة التدريبية التي تمت بقيادة الدكتورة إنعام صبحي مدير الإدارة العامة للتفتيش الفني بالوزارة وفريق الإدارة العامة للتفتيش الفني بالوزارة قد حضرها 57 متدربًا من كافة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية.

وأضاف «الطيب» أنه عقب انتهاء الدورة قد تم تسليم شهادات إتمام الدورة إلى المتدربين في وجود الدكتورة إنعام والدكتور أشرف الأحمر وكيل مديرية الصحة على دورهم وإلمامهم الملحوظ بخطط العمل وتنفيذها بصورة مناسبة.