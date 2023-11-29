«صحة قنا» تطلق قافلة طبية مجانية للأهالي على مدار يومين

أعلن الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، انطلاق القافلة الطبية الموسعة بقرية نجع السباعي، التابعة لإدارة قوص الصحية بمقر الوحدة الصحية، وذلك خلال اليوم وغدًا، في إطار خطة الدولة «حياة كريمة»، التي تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة.

الخدمات الطبية

وأوضح «بدران» أنّ القافلة الطبية تنظمها مديرية الصحة بقنا، في جميع قرى ونجوع المحافظة، بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كل الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية التي سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.

ودعا وكيل وزارة الصحة والسكان في قنا، المواطنين إلى سرعة التوجه للقافلة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة وصرف العلاج مجانًا.

نشر الوعي بين الأهالي حول بعض القضايا

وأكد أنّ هناك ندوة بجانب القافلة الطبية مع الأهالي، لنشر الوعي حول بعض القضايا منها المخدرات وآثار الزواج المبكر للفتيات وهن أطفالًا.