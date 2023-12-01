أحد ممثلي الجالية المصرية بالإمارات: استخدام التكنولوجيا سهّل عملية التصويت

قال المستشار محمد عبد الرازق، أحد ممثلي الجالية المصرية في الإمارات، إنّه في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، شمّع السفير أشرف الديب، القنصل العام بدبي اللجنة الانتخابية، وأغلقها بحضور القضاة وأعضاء اللجنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفي شردي، على قناة «الحياة»، أنّ الانتخابات الرئاسية كانت تسير بشكل جيد للغاية، كما أن التكنولوجيا التي استخدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات سهلت العملية الانتخابية.

وتابع: «الأمن متعاون بشكل كبير، وهو ما عهدناه من الإمارات، رغم أننا حاليًا في عيد الاتحاد بدولة الإمارات، ونتوقع أن المشاركة غدًا ستكون أضعاف اليوم، وفيه أسر كاملة جاية ورافعين علم مصر، عندهم فرحة وبهجة، وهناك تنوعًا كبيرًا بين المشاركين، وفيه مشاركة من فئات وأعمار مختلفة، وحسسونا فعلا أن الناس دي قلبها على مصر».