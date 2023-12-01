عضو بالتنسيقية عن إقبال المصريين بالخارج على انتخابات الرئاسة: كشف حبهم للوطن

قالت عبير العريان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن نسبة إقبال أبناء الجالية المصرية اليوم على صناديق الاقتراع كانت جيدة للغاية، وكشفت مدى حب المصريين المغتربين لبلادهم التي نشأوا وتربوا بين جناحيها وأنهم على أتم الاستعدادات لتلبية نداء بلادهم في كل حين وكل لحظة.

الانتخابات الرئاسية بالخارج

وأوضحت عبير العريان خلال تصريحاتها لـ«الوطن»: إن إقبال المصريين المغتربين على صناديق الاقتراع بذات المشهد المشرف خلال أولى أيام انتخابات المصريين بالخارج أكد أنهم ليسوا بعيدين عما يجرى على أرض الواقع سواء من مشروعات قومية أو بنية تحية للاقتصاد القومي أو دبلوماسية جعلتهم يشعرون بحجم الدولة المصرية.

غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية

وتابعت: ونحن كتنسيقية شباب الأحزاب عمدنا خلال الفترة الماضية على متابعة العملية الانتخابية بقرب شديد وقمنا بتشكيل غرفة عمليات بالتنسيقية لمتابعة الانتخابات أول بأول وذلك من خلال شبكة من المتطوعين تتكون من 100 شاب منتشرة بـ25 دولة ومنوطين برصد كافة الأجواء المحيطة بالعرس الانتخابي في الخارج، موضحًا أن اليوم الأول كان كل شيء فيه على ما يرام، ولم ترصد الغرفة أي معوقات أو تجاوزات خلال العملية الانتخابية.